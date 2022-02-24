Bayern Münih'ten CSKA Moskova maçı için erteleme talebi!

Bayern Münih, CSKA Moskova ile bu akşam (24 Şubat) yapacağı maçın ertelenmesi için THY EuroLeague yönetimine erteleme talebinde bulundu.

Münih merkezli BIG Basketball in Deutschland yazarı Robert Heusel, Bayern Münih'in EuroLeague yönetimine acil bir çağrıda bulunduğunu belirtti. CSKA Moskova ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısını iletti.

Maç için Münih'te bulunan CSKA Moskovalı oyuncular ise maça hazırlıklarını normal şekilde sürdürüyor.

THY EuroLeague'in Alman TV yayıncısı ise maçı yayınlamayacaklarını duyurdu.