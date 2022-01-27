Zenit - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak. Zorlu mücadele Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak.

Koronavirüs vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Üç müsabakası tehir edilen Zenit ise oynadığı 19 müsabakanın 12'sini kazandı, 7'sinden mağlup ayrıldı. İstanbul'da yapılan maçı Zenit, 90-79 kazanmıştı.



ZENIT - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Zenit'e konuk olacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Öte yandan Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ise 748. maçına çıkacak. Lacivertbeyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 747 müsabakada 425 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı. Bu arada iki takım, Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların 3'ünü Zenit, 1'ini ise Anadolu Efes kazandı.



