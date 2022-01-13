Barcelona Anadolu Efes maçı CANLI izle! Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Barcelona ile Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Barcelona 95-93'lük skorla kazanmıştı. Anadolu Efes sezonun ilk yarısında kaybettiği maçın rövanşını İspanya'da almak için parkeye çıktı. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



CANLI SKOR



1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 17 A. EFES

2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 40 - 41 A. EFES



BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Barcelona Anadolu Efes maçı bu akşam saat 23:00'te başladı. Mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranından canlı yayınlanıyor.