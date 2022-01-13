Haberler THY EuroLeague Barcelona Anadolu Efes maçı CANLI izle! Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Barcelona Anadolu Efes maçı CANLI izle! Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:54
Barcelona Anadolu Efes maçı CANLI izle! Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Barcelona ile Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Barcelona 95-93'lük skorla kazanmıştı. Anadolu Efes sezonun ilk yarısında kaybettiği maçın rövanşını İspanya'da almak için parkeye çıktı. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 17 A. EFES
2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 40 - 41 A. EFES

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Anadolu Efes maçı bu akşam saat 23:00'te başladı. Mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranından canlı yayınlanıyor.

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