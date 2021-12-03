Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: EuroLeague'in en üretken oyuncusu Fenerbahçeli Nando De Colo oldu!

Son dakika spor haberi: EuroLeague'in en üretken oyuncusu Fenerbahçeli Nando De Colo oldu!

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando De Colo, Performans Verimlilik Puanı (PIR/Performans Endeksi Reytingi) rekorunu kırarak, organizasyonun en üretken çok yönlü oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:25
Son dakika spor haberi: EuroLeague'in en üretken oyuncusu Fenerbahçeli Nando De Colo oldu!

THY Avrupa Ligi'nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu.

De Colo, THY Avrupa Ligi'nin Performans Verimlilik Puanı (PIR/Performans Endeksi Reytingi) rekorunu kırarak, organizasyonun en üretken çok yönlü oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin evinde AS Monaco'yu 96-86 mağlup ettiği karşılaşmada De Colo, 14 puanlık PIR ile Avrupa Ligi kariyerindeki toplamda 4.184 PIR puanına ulaştı.

Fransız oyuncu, eski basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek tüm zamanların PIR sıralamasında ilk sırayı aldı. Spanoulis, kariyerinde 4.183 PIR puanına sahipti.

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