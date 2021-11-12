Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic: İlk çeyrek maçın seyrini belirledi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic: İlk çeyrek maçın seyrini belirledi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 68-43 mağlup oldukları Olimpia milano maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sırp başantrenör, "İlk çeyrekte sayı bulamadık. Bu da maçın seyrini belirledi" dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 23:53
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic: İlk çeyrek maçın seyrini belirledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, ilk çeyrekte sadece 3 sayı bulmalarının mağlubiyette başrol oynadığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Djordjevic, "Bu maçtan sonra ne söylenir gerçekten bilmiyorum. AX Armani Exchange Milan'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Maça çok iyi başladılar. İlk çeyrekte sayı bulamadık. Bu da maçın seyrini belirledi. Böyle bir mağlubiyeti üzerime alıyorum. Çok farklı oynayabilirdik. Çok eksiğimiz vardı. AX Armani Exchange Milan inanılmaz mücadele etti. Enerjimizi toplayıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise 40 dakika boyunca çok iyi performans sergilediklerini aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Messina, "Zor bir deplasmandı. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. Birinci ve üçüncü çeyrekte hücumda çok iyiydik. Bu sezon dış atışlarda iyiyiz. Daha başarılı olmaya çalışacağız. Bizim için iyi bir akşamdı." diye konuştu.



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