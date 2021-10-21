Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Euroleague

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak. Anadolu Efes, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Unics Kazan maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports Haber'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.