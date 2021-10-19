Euroleague'de Jordi Bertomeu'nun geleceği tartışılıyor!

Euroleague'de hisse sahibi takımlar ve sözleşmeli ekipler CEO Jordi Bertomeu'nun durumunu tartışıyor.

Gazetta.gr sitesinin haberine göre; 13 takım yetkilisi Bertomeu ile bir araya gelecek ve sorunları konuşacak. Ekonomik konular hakkında soru işaretleri yöneltilen yöneticinin geleceği tartışılmaya başlandı.

Yunan sitesinin haberine göre; takımlar Bertomeu konusunda üçe bölündü. Buna göre; Anadolu Efes Bertomeu'nun karşısında, Fenerbahçe Beko ise CEO'nun yanında yer alıyor. Fenerbahçe'nin yanısıra Barcelona, Real Madrid ve Baskonia Bertomeu'yu destekliyor. Diğer takımlar ise yönetimden memnun değil.