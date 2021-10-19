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Euroleague'de Jordi Bertomeu'nun geleceği tartışılıyor!

Euroleague'de hisse sahibi takımlar ve sözleşmeli ekipler CEO Jordi Bertomeu'nun durumunu tartışıyor. Ekonomik konular hakkında soru işaretleri yöneltilen yöneticinin geleceği tartışılmaya başlandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 12:11
Euroleague'de Jordi Bertomeu'nun geleceği tartışılıyor!

Euroleague'de hisse sahibi takımlar ve sözleşmeli ekipler CEO Jordi Bertomeu'nun durumunu tartışıyor.

Gazetta.gr sitesinin haberine göre; 13 takım yetkilisi Bertomeu ile bir araya gelecek ve sorunları konuşacak. Ekonomik konular hakkında soru işaretleri yöneltilen yöneticinin geleceği tartışılmaya başlandı.

Yunan sitesinin haberine göre; takımlar Bertomeu konusunda üçe bölündü. Buna göre; Anadolu Efes Bertomeu'nun karşısında, Fenerbahçe Beko ise CEO'nun yanında yer alıyor. Fenerbahçe'nin yanısıra Barcelona, Real Madrid ve Baskonia Bertomeu'yu destekliyor. Diğer takımlar ise yönetimden memnun değil.

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