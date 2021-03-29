Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında!

Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 3. sırada bulunuyor. 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Real Madrid ise 7. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise Panathinaikos'u evinde 85-65 mağlup etti.

Real Madrid ise son maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.