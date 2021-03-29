Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında!

deplasmanında!

, 'nin 32. haftasında 30 Mart Salı günü temsilcisi 'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti 'deki 'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:34
Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında!

Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan , 3. sırada bulunuyor. 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ise 7. sırada yer alıyor.

'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından 'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise 'u evinde 85-65 mağlup etti.

Real ise son maçında temsilcisi 'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.

SON DAKİKA