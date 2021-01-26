Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

- maçı ertelendi

'nde perşembe günü oynanması planlanan - maçı ertelendi. Yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs önlemleri çerçevesinde hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:05
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

Basketbol 'nde perşembe günü oynanması planlanan - maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip coronavirüs önlemleri çerçevesinde hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

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