Ergin Ataman: Hiçbir zaman Fenerbahçe'de çalışmam!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynayacakları THY Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. S Sport'ta katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, Shane Larkin, Fenerbahçe ve Obradovic hakkında flaş sözler sarf etti.

Ataman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Shane Larkin'in popülaritesinden ve üzerindeki ilgiden takımımızdaki diğer oyuncular rahatsız olmuyor çünkü Shane, bu takımın en iyi oyucusu. MVP oldu, sayı rekoru kırdı ve çok sempatik bir oyuncu. Basketbol oynarken eğleniyor, sahada basketbolu 'Show' haline getiriyor. Bu durumdan takımda kimse rahatsız değil, paylaşımcı bir oyuncu ve takıma başarılar getiriyor.

"FENERBAHÇE BENİ MOTİVE EDİYOR"

Türkiye'de son 10 yılda basketboldaki en büyük başarıları Fenerbahçe getirdi ve ben de rakip takım antrenörü olarak, kendime en büyük mücadele olarak Fenerbahçe'yi alıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe'yi geçmem demek, Final Four'da finale gelmem demek. Fenerbahçe'nin iyi olması benim başarım için motive edici bir şey. Fenerbahçe'ye kızgınlığım, bana küfür eden, hakaret eden kesimden dolayı gelen bir durum. O kesim, artık beni sindiremeyeceklerini ve benim moralimi bozamayacaklarını anladı. Fenerbahçe'nin değerli büyüklerine ve bilinçli taraftarlarına saygım sonsuz…

"OBRADOVIC İLE TELEFONDA KONUŞTUM"

Obradovic 2 ay önce telefonla beni aradı. 10-15 dakika sohbet ettik. Zeljko'yla hiçbir problemimiz yok. Saha dışında son derece sıcak kanlı ve sosyal. Hatta benden daha sosyal olduğunu söyleyebilirim. İkimizin farklı karakter yapıları var. O da geçmişte; Panathinaikos'u çalıştırırken, Olympiakos taraftarları tarafından sözlü tacize uğramıştı. Türkiye'nin gerçekleri var; ben hiçbir zaman Fenerbahçe'yle çalışmam."