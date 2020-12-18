THY EuroLeague haberleri (18.12.2020)

EFES EVİNDE KAYIP

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Çekişmeli geçen ilk periyot, 20-20'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Anadolu Efes, devreye 31-46 geride girdi. İkinci yarıda geri dönüş yapan lacivert-beyazlılar, final periyotuna 52-52'lik eşitlikle girdi. Son periyotun büyük bölümünü önde götüren Efes, son anlarda hatalar yaptı. Fırsatı değerlendiren Milano, öne geçti. Efes son topu değerlendiremedi ve kazanan 72-69 ile Milano oldu.

ZENİT'TE BARON ŞOV

Zenıt St Petersburg, Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmadan ikinci yarıdaki performansıyla galip ayrıldı. İlk yarıyı 35-43 geride kapatan Rus ekibi, Baron Billy'nin 20 sayıyla yıldızlaştığı mücadeleden 79-75'lik zaferle ayrıldı. Thomas Will 13, Arturas Gudaitis ise 12 sayı üretti. Bu sonuçla Zenit 11. maçında 8. galibiyetini alırken Münih ise 5. yenilgisini yaşadı.

PİRE'DE KAZANAN VALENCIA

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Olympiakos, Valencia'yı konuk etti. Pire deplasmanında baştan sona üstünlüğü elinde tutan Valencia karşılaşmayı 85-96 kazandı. Bojan Dubljevic 20 sayı, 9 ribaundla oynarken Derrick Williams da 16 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kostas Sloukas 18 sayı, 7 asistle 21 verimlilik puanı üretti ve Olympiakos'un en verimli ismi oldu

MIROTIC KHIMKI'Yİ YIKTI

Barcelona'nın, evinde Khimki'yi 87-74 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran isim Nikola Mirotic oldu. İspanyol yıldız 24 sayı üretirken; Corry Higgins de ona 20 sayıyla eşlik etti ve galibiyette başrol oynadı. İkilinin bu performansıyla Barcelona, Avrupa Ligi'ndeki 11. galibiyetini alırken; Khimki ise bu sezon 12. kez kaybetti. Konuk ekipte Alexey Shved 22 sayı, Jordan Mickey de 13 sayıyla mücadele etti.

COLOM KIZILYILDIZ'DA

Kızılyıldız, son olarak Valencia formasıyla Avrupa Ligi'nde boy gösteren Quino Colom ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeyle Kızılyıldız'a katıldı. Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla toplam 56 maça çıkan Colom, maç başına 17.0 dakika parkede kalarak 7.0 sayı, 1.4 ribaund, 3.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Tecrübeli oyuncu, 2018-19'da Bahçeşehir Koleji'nde oynamıştı.

WİLBEKİN YETMEDİ

Asvel, Maccabi Tel Aviv'i konuk ettiği karşılaşmadan 84-81'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ilk dakikasından itibaren üstünlüğü elden bırakmayan Fransız ekibinde Moustapha Fall 15 sayı, 5 ribaundla 25 verimlilik puanı üretti ve maçın yıldızı oldu. Norris Cole da 15 sayı, 4 asistle mücadele etti. Maccabi'de Wilbekin 25 sayıyla en skorer isim olsa da performansı yetmedi.

DEPLASMAN HAFTASI

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının ilk ayağında deplasman takımları önemli galibiyetle aldı. Milano, ALBA, Real Madrid ve Valencia, seyircisiz maçlarda zorlu maçlarda kazanmayı başardılar. Bu takımlar, çift maç haftasının ikinci ayağında da deplasmanda oynayacakları maçlar öncesi aldıkları kritik galibiyetlerle yakaladıkları çıkışları sürdürdü.