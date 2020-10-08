Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Çok kötü bir basketbol oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman THY Euroleague'de oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun 80-71 üstünlüğü ile tmamalanan zorlu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık.

"LARKIN'IN TEDAVİSİ SONUÇLANMAK ÜZERE"

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve şu an ülkesinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren ABD asıllı Türk basketbolcu Shane Larkin ile ilgili ise Ataman, "Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde." diyerek sözlerini tamamladı.