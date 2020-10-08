Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Çok kötü bir basketbol oynadık

Anadolu Ataman: Çok kötü bir oynadık

Euroleague'de ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 80-71 üstünlüğü ile tamamlandı. Zorlu mücadelenin ardından Anadolu Efes Başanterörü açıklamalarda bulundu. Ataman, "Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık." ifadelerini kullandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:41
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Çok kötü bir basketbol oynadık

Anadolu Ataman Euroleague'de oynanan ve 'nun 80-71 üstünlüğü ile tmamalanan zorlu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık.

"LARKIN'IN TEDAVİSİ SONUÇLANMAK ÜZERE"

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve şu an ülkesinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren ABD asıllı Türk basketbolcu Shane Larkin ile ilgili ise Ataman, "Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde." diyerek sözlerini tamamladı.

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