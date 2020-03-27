Ergin Ataman'dan Euroleague ile ilgili kritik açıklama! - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler THY EuroLeague Ataman'dan Euroleague'nin tescili ile ilgili flaş sözler!

'dan Euroleague ile ilgili kritik açıklama!

Ergin Ataman'dan Euroleague ile ilgili kritik açıklama!

Başantrenörü , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ataman Euroleague'nin tescil edilip edilmeyeceği ile ilgili konuya, "Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague hakkında açıklamalarda bulunan Başantrenörü , liglerin bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı olduğunu söyledi.

"SPORTİF RUHA AYKIRI"

Ergin Ataman, "Liglerin, EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi." dedi.

"DİYELİM Kİ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK..."

Ataman, "Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi. Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

  1. 27.03.2020
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