MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-82 Khimki - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU 101-82

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-82 Khimki

THY Arupa Ligi'nin 17. haftasında , ilk yarısı 47-43 biten karşılaşmada Rus ekibi 'yi 101-82 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti.

, THY 'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi 'yi 101-82 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken Khimki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Singleton ve Larkin'in üçlükleriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Jovic önderliğinde sayılar bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 11-9 önde geçti. Anderson, Micic ve Larkin'in basketleriyle öne geçen Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Evans, Kramer ve Karasev'in basketleriyle iyi başlayan Khimki, 13. dakikada 26-23 öne geçti. Simon ve Moerman'ın basketleriyle yeniden avantajı yakalayan Anadolu Efes, boyalı alanda da rakibine Pleiss ile üstünlük kurdu. Dış şutlarda Singleton ve Simon ile etkili olan lacivert-beyazlılar, 18. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 40-32. Mola dönüşünde Gill ve Kramer'le üç sayılık basketler üreten misafir takım, son dakikada eşitliği (41-41) yakalasa da kalan sürede Simon ve Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-43 galip gitti.

İkinci yarıya Pleiss, Micic ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, yine Micic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 59-48. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip final periyoduna 77-61 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 101-82 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Pleiss ve Larkin attıkları yirmişer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 23:19
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