Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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: Kararlı ve sert oynamalıyız

Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız

Takımı Başantrenörü , Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Yunan temsilcisi 'u yenmek için sert bir basketbol oynamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ataman, geçen hafta yine 'da Panathinaikos'a 86-70 yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta Atina'da iyi oynayamadık. Bu hafta yine Atina'dayız ve yine çok zorlu bir rakibimiz olacak. 'u yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız. Özellikle hücumda top paylaşımını iyi yaparak, top kaybı yapmadan doğru şut seçimleri yapmalıyız. Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis, Nikola Milutinov ve Georgios Printezis gibi çok kapasiteli ve büyük maç oynamasını iyi bilen çok karakterli oyuncular var. Kazanmak için iyi ve doğru basketbol oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

'in ABD'li oyuncusu Alec Peters ise Atina'da zorlu bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Geçen hafta mağlup olduk, tekrar galibiyet almaya başlamalıyız. Şu an iyi bir ritmimizin olduğunu düşünüyorum ve umarım bunu Olympiakos karşısında sahaya yansıtabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 06.11.2019
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