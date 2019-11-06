Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Yunan temsilcisi Olympiakos'u yenmek için sert bir basketbol oynamaları gerektiğini belirtti.
Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ataman, geçen hafta yine Yunanistan'da Panathinaikos'a 86-70 yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta Atina'da iyi basketbol oynayamadık. Bu hafta yine Atina'dayız ve yine çok zorlu bir rakibimiz olacak. Olympiakos'u yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız. Özellikle hücumda top paylaşımını iyi yaparak, top kaybı yapmadan doğru şut seçimleri yapmalıyız. Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis, Nikola Milutinov ve Georgios Printezis gibi çok kapasiteli ve büyük maç oynamasını iyi bilen çok karakterli oyuncular var. Kazanmak için iyi ve doğru basketbol oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Alec Peters ise Atina'da zorlu bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Geçen hafta mağlup olduk, tekrar galibiyet almaya başlamalıyız. Şu an iyi bir ritmimizin olduğunu düşünüyorum ve umarım bunu Olympiakos karşısında sahaya yansıtabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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