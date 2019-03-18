Anadolu Efes play-off'u garantilemek için sahada

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 26 haftada aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek hem son 8 takım arasına kalmayı garantilemeyi hem de ilk 4 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, kaybetmesi durumunda Yunan ekipleri Panathinaikos ve Olympiakos'tan birinin maçını kazanamaması durumunda yine play-off'a kalmayı garantileyecek.

Play-off'a kalmayı garantileyen ve normal sezonu lider bitirmeyi hedefleyen CSKA Moskova ise 20 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES, 6 YILDIR CSKA'YI YENEMİYOR

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013'te elde etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı.

İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.