THY Euroleage'de heyecan devam ediyor
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.
Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.
İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
21 Şubat Perşembe
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)
22 Şubat Cuma:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
- 20.2.2019 11:44
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Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 2
Yorum
muhittin bence hiç kaale almasınlar...
THY Euroleage'de heyecan devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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