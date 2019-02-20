THY Euroleage'de heyecan devam ediyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Euroleage'de heyecan devam ediyor

Euroleage'de heyecan devam ediyor

THY Euroleage'de heyecan devam ediyor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri , ve 'nun yer aldığı 'nin 23. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

21 Şubat Perşembe

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)

22 Şubat Cuma:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)
23.00 (İspanya) - (Almanya)
  1. 20.2.2019 11:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY Euroleage'de heyecan devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN