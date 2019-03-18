Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost VOLI
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 26 haftada aldığı 22 galibiyetle lider durumda bulunan ve play-off'lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonu zirvede bitirmek için Karadağ ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.
Play-off umudu kalmayan Karadağ ekibi ise 16 takımlı ligde 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, deplasmanda 89-65 kazanmıştı.
ATAŞEHİR'DE 1 YILDIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Beko, Ataşehir'deki salonda yaklaşık 1 yıldır Avrupa maçı kaybetmiyor.
Sahasında oynadığı son 15 Avrupa Ligi maçını da kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son yenilgisini ise 5 Nisan 2018'de Unicaja Malaga karşısında almıştı.
Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda lig ve Avrupa'da sahasında oynadığı 22 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 10:35
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost VOLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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