Darüşşafaka deplasmanda kayıp
17 Mart 2019, Pazar
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Darüşşafaka deplasmanda kayıp

Darüşşafaka deplasmanda kayıp

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında , konuk ettiği 'i 87-81 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlı ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Eric ile pota altından sayılar üreten karşısında Ellis ve Holloway'la boyalı alandan basketler bulan , ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Darüşşafaka Tekfen karşısında Holloway, Ellis ve Heslip'in üç sayılık basketleriyle farkı açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 47-32 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 17 sayıya (51-34) taşıdı. Darüşşafaka Tekfen, Evans'ın pota altından Diebler'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı azaltsa da turuncu-lacivertli ekip, final periyoduna 64-54 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda ve savunmada iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Çabuk toparlanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway ve Babic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 87-81 galip ayrıldı.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Polat Parlak

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 32, Heslip 14, Ellis 14, Babic 5, 14, Mehmet Yağmur 3, Mert Gizir, Ramazan Tekin 3, Caner Topaloğlu 2

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu, Douglas 10, Peiners 10, Evans 21, Eric 16, Mert Akay, Diebler 18, Kartal Özmızrak, Muhammed Mustafa Baygül, 4, Demir Demir 2

1. Periyot: 20-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 64-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.53 Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

  1. 17.03.2019
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