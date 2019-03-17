Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 63-69
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş-İzmit Belediyespor: 81-74
İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 75-80
Canik Belediyespor-Fenerbahçe: 49-108
BOTAŞ-Çukurova Basketbol: 69-70
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 103-49
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103
- 17.03.2019
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