Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
17 Mart 2019, Pazar
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep : 63-69

Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş-İzmit Belediyespor: 81-74

İstanbul Üniversitesi-: 75-80

Canik Belediyespor-Fenerbahçe: 49-108

BOTAŞ-Çukurova Basketbol: 69-70

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Basketbol: 103-49

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103

  1. 17.03.2019
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