THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor
THY Euroleague'de 27. hafta müsabakalarında yarın Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı, Fenerbahçe ise Buducnost Podgorica’yı sahasında ağırlayacak. Çarşamba günü de Darüşşafaka’nın konuğu Khimky olacak.
THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen, bu hafta taraftarı önünde mücadele verecek. Haftanın ilk maçında ligde 17 galibiyetle 4. sırada bulunan Anadolu Efes, 20 galibiyetle ikincilik koltuğunda oturan CSKA Moskova'yı konuk edecek. Zirvede bulunan Fenerbahçe ise ligin 15. sırasında bulunan Buducnost Podgorica'yı ağırlayacak.
Çarşamba günü de 3 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Darüşşafaka'nın konuğu Khimky olacak.
THY Euroleague'de 27. hafta müsabakaları şu şekilde:
19 MART SALI
20.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica
22.00 Olympiakos - Bayern Münih
23.00 Barcelona - Gran Canaria
20 MART ÇARŞAMBA
20.15 Darüşşafaka Tefken - Khimky
22.00 Panathinaikos - saski Baskonia
22.05 Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas
23.00 Real Madrid - EA7 Milano
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 10:38
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