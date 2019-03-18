THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor
18 Mart 2019, Pazartesi
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Euroleague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor

Euroleague'de 27. hafta müsabakalarında yarın , ’yı, ise ’yı sahasında ağırlayacak. Çarşamba günü de ’nın konuğu Khimky olacak.

Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. , ve Tekfen, bu hafta taraftarı önünde mücadele verecek. Haftanın ilk maçında ligde 17 galibiyetle 4. sırada bulunan Anadolu Efes, 20 galibiyetle ikincilik koltuğunda oturan 'yı konuk edecek. Zirvede bulunan Fenerbahçe ise ligin 15. sırasında bulunan 'yı ağırlayacak.

Çarşamba günü de 3 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Darüşşafaka'nın konuğu Khimky olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta müsabakaları şu şekilde:

19 MART SALI
20.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica
22.00 -
23.00 - Gran Canaria

20 MART ÇARŞAMBA
20.15 Darüşşafaka Tefken - Khimky
22.00 Panathinaikos - saski Baskonia
22.05 Maccabi Fox -
23.00 - EA7 Milano

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 10:38
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