THY Euroleague'de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Türk takımlarından 2'si deplasmanda 1'i içeride oynayacak. Yarın Darüşşafaka, İspanya deplasmanında Saski Baskonia ile, Fenerbahçe de evinde Bayern Mühih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında EA7 Olimpia Milano'ya konuk olacak.

THY Euroleague'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın

20.00 CSKA Moskova - Olympiakos

20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen

20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih

23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv



2 Kasım Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Gran Canaria

21.00 Buducnost Podgorica - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes