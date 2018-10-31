THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak
THY Euroleague'de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Türk takımlarından 2'si deplasmanda 1'i içeride oynayacak. Yarın Darüşşafaka, İspanya deplasmanında Saski Baskonia ile, Fenerbahçe de evinde Bayern Mühih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında EA7 Olimpia Milano'ya konuk olacak.
THY Euroleague'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Olympiakos
20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen
20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
2 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Gran Canaria
21.00 Buducnost Podgorica - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
- 31.10.2018 10:31
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Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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