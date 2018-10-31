THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 5. hafta heyecanı

    <a href="/index/thy?id=dab6ca55-8fd6-41a3-ac0a-3e1dede3669d" class="" rel="tag">THY</a> Euroleague’de 5. hafta heyecanı

    Euroleague’de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak

    Euroleague'de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde CSKA sahasında ile karşılaşacak. Türk takımlarından 2'si deplasmanda 1'i içeride oynayacak. Yarın , deplasmanında ile, de evinde Bayern Mühih ile karşı karşıya gelecek. ise haftanın kapanış müsabakasında EA7 'ya konuk olacak.

    Euroleague'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    Yarın
    20.00 CSKA -
    20.30 SAD - Tekfen
    20.45 -
    23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX

    2 Kasım Cuma
    20.00 BC Khimki Moskova - Gran Canaria
    21.00 Buducnost Podgorica - Panathinaikos
    21.00 -
    22.45 EA7 -

    1. 31.10.2018 10:31
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