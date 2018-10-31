Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 5. haftaya Darüşşafaka Tekfen 12, Baskonia 13. sırada girdi.