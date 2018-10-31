Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Tekfen, deplasmanında

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a> Tekfen, <a href="/index/ispanya?id=38970c0d-3849-4e93-94df-86e16ee2649b" class="" rel="tag">İspanya</a> deplasmanında

    Yeşil-siyahlı ekip, 'nin 5. haftasında yarın ile karşılaşacak

    Tekfen Erkek Basketbol Takımı, 'nin 5. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

    Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

    Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Ligde 5. haftaya Tekfen 12, 13. sırada girdi.

    1. 31.10.2018 10:06
    2. Güncelleme: 31.10.2018 10:07
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