Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Baskonia ile karşılaşacak
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligde 5. haftaya Darüşşafaka Tekfen 12, Baskonia 13. sırada girdi.
- 31.10.2018 10:06
- Güncelleme: 31.10.2018 10:07
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Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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