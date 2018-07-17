Fikstür krizi! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
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    Fikstür krizi!

    Fikstür krizi!

    Euroleague ile milli maçların takvimi çakıştı. Türkiye-İspanya maçında ve F.Bahçe’nin millileri oynayamayacak.

    Euroleague takviminin açıklanmasıyla birlikte tartışmalar başladı. Milli maçlarla çakışan Euroleague takvimi, oyuncuları zorlayacak. Bazı karşılaşmaların elemeleri ile çakışması tam anlamıyla planları alt üst etti. FIBA, 2019'da 'de düzenlenecek için elemelerin oynanacağı günleri 2015 yılında yayınlamış, tam programı açıklamıştı.

    OYUNCULARI ZORLAR
    Takvimde yer alan çakışmalar şu şekilde: Türkiye-İspanya maçının oynanacağı tarihte, EuroLeague'de Türk ve İspanyol takımları karşılaşacak. 29 Kasım'da Türkiye-İspanya, - Herbalife Gran Canaria. 30 Kasım 'da Anadolu Efes- Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz, Lassa-Fenerbahçe maçları çakışıyor.
    1. 17.7.2018
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