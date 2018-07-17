Fikstür krizi!
Euroleague ile milli maçların takvimi çakıştı. Türkiye-İspanya maçında Darüşşafaka ve F.Bahçe’nin millileri oynayamayacak.
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Takvimde yer alan çakışmalar şu şekilde: Türkiye-İspanya maçının oynanacağı tarihte, EuroLeague'de Türk ve İspanyol takımları karşılaşacak. 29 Kasım'da Türkiye-İspanya, Darüşşafaka- Herbalife Gran Canaria. 30 Kasım 'da Anadolu Efes- Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz, Barcelona Lassa-Fenerbahçe maçları çakışıyor.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
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