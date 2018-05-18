Fenerbahçe ve Zalgiris taraftarları Belgrad'ı inletti – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ve Zalgiris taraftarları 'ı inletti

    Fenerbahçe ve Zalgiris taraftarları Belgrad'ı inletti

    'ın şehrinde düzenlenen Avrupa Ligi Final-Four'unda Doğuş, bugün saat 19:00'da Litvanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. İki takım taraftarları karşılaşma öncesinde Sırbistan'da bulunan 'nda toplanmaya başladı. Taraftarlar takımlarının lehlerine tezahüratlarda bulunurken, dostluk çerçevesinde takımlarına destek verdiler.

    1. 18.5.2018 17:09
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