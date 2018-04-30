Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic: "Hedefimiz ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğu" – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Doğuş'un Sırp basketbolcusu : "Hedefimiz ikinci şampiyonluğu"

    Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic: "Hedefimiz ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğu"

    Doğuş'un Sırp basketbolcusu , hedeflerinin ikinci kez THY 'nde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirtti.

    dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajda Kalinic, sezon başından itibaren hedeflerinin 'ın başkenti Belgrad'da yapılacak 'e kalmak olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

    "Dörtlü Final'de başarılı olmak istiyoruz. Sadece iki maçımız kaldı, umarım tekrar başarırız. Hedefimiz ikinci şampiyonluğu. Dörtlü Final'in ülkemde olması ve Belgrad'da basketbolun çok sevilmesi sebebiyle ayrıca çok güzel bir ortam olacağına inanıyorum."

    Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve şu an hazır olduğunu kaydeden 26 yaşındaki basketbolcu, "Sezon başında uzun bir sakatlık süreci yaşadım. Özel tedavi ve terapilerle çok sıkı çalıştım. Şu an çok iyiyim. Sezonun en önemli bölümü başladı ve hazırım." ifadelerini kullandı.

    1. 30.4.2018 13:54
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