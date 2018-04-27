Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleagu'deki destansı başarısını devam ettirdi. İspanyol rakibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 92-83 yenerek üst üste dördüncü kez final four'a kalmayı başardı. Bir önceki sezon final oynadığı, geçen sezon ise Olympiakos'u yenerek şampiyon olduğu Avrupa'nın 1 numaralı kupasında tarih yazmaya devam eden Sarı Kanaryalar, bu yıl da ilk 4 takım arasına girmeyi başardı ve taraftarını coşturdu.



FiNAL FOUR BELGRAD'DA

Çeyrek final serisinde İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanan Fenerbahçe, İspanya'daki ilk maçta Saski Baskonia'ya 88-83 yenilmiş ve seride durum 2-1 olmuştu. Dün geceki 92-83'lük galibiyetle seride durumu 3-1'e getiren ve final-four biletini alan Fenerbahçe, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek final four'da yer alma hakkını kazandı.



OBRAKADABRA!

Fenerbahçe Doğuş'un efsane hocası Obradovic, yine tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertlileri Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Sırp hoca, dün gece kendi kariyerine de yeni bir başarı ekledi. 'Obrakadabra' lakaplı tecrübeli hoca, 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four gördü. 9 kez kupayı kazanan Obradovic, ilk kez bir takımını üst üste 4. kez Final Four'a taşıdı. Sırp çalıştırıcı maç sonunda, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Oyuncularımı ortaya koydukları efor için tebrik ediyorum. Görünen kısmın dışında çok zor bir iş başardılar. Benim takımım müthiş bir iş çıkarttı" dedi.

