Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
İspanyol rakibi Baskonia’yı deplasmanda 92-83 mağlup eden sarı-lacivertliler, final four’da Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleagu'deki destansı başarısını devam ettirdi. İspanyol rakibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 92-83 yenerek üst üste dördüncü kez final four'a kalmayı başardı. Bir önceki sezon final oynadığı, geçen sezon ise Olympiakos'u yenerek şampiyon olduğu Avrupa'nın 1 numaralı kupasında tarih yazmaya devam eden Sarı Kanaryalar, bu yıl da ilk 4 takım arasına girmeyi başardı ve taraftarını coşturdu.
FiNAL FOUR BELGRAD'DA
Çeyrek final serisinde İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanan Fenerbahçe, İspanya'daki ilk maçta Saski Baskonia'ya 88-83 yenilmiş ve seride durum 2-1 olmuştu. Dün geceki 92-83'lük galibiyetle seride durumu 3-1'e getiren ve final-four biletini alan Fenerbahçe, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek final four'da yer alma hakkını kazandı.
OBRAKADABRA!
Fenerbahçe Doğuş'un efsane hocası Obradovic, yine tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertlileri Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Sırp hoca, dün gece kendi kariyerine de yeni bir başarı ekledi. 'Obrakadabra' lakaplı tecrübeli hoca, 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four gördü. 9 kez kupayı kazanan Obradovic, ilk kez bir takımını üst üste 4. kez Final Four'a taşıdı. Sırp çalıştırıcı maç sonunda, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Oyuncularımı ortaya koydukları efor için tebrik ediyorum. Görünen kısmın dışında çok zor bir iş başardılar. Benim takımım müthiş bir iş çıkarttı" dedi.
- 26.4.2018 23:48
- Güncelleme: 27.4.2018 01:58
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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