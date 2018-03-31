THY Avrupa Ligi'nde son bilet Baskonia'nın oldu

Normal sezonun 29. haftasında sarı-lacivertliler, Rusya deplasmanında Khimki'yi 73-64 yendi. Yunan temsilcisi Olympiakos'un İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya uzatmada 87-85 yenilmesiyle Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirdi.

Ligde normal sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın birinci, Olympiakos'un ise üçüncü sırada tamamlaması kesinleşti.

Avrupa'da tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes ise 29. maçında üst üste 8, toplamda ise 23. yenilgisi aldı. Sahasında Barcelona Lassa'ya 107-83 kaybeden lacivert-beyazlılar, son sırada bulunuyor.

SON BİLET BASKONİA'NIN

THY Avrupa Ligi'nde son play-off bileti, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 83-72 yenen İspanyol temsilcisi Baskonia'nın oldu.

Daha önce CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris ve Khimki play-off biletini almıştı.

SONUÇLAR

Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 64-73

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 83-107

Brose Bamberg (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 78-83

Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-72

Unicaja Malaga (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 87-85 (Uzatmada)

Zalgiris (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-73

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 79-82

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Valencia: 75-56

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1. CSKA Moskova 29 23 6 2583 2296 287 52 2. Fenerbahçe Doğuş 29 21 8 2298 2125 173 50 3. Olympiakos 29 19 10 2188 2170 18 48 4. Real Madrid 29 18 11 2470 2289 181 47 5. Panathinaikos Superfoods 29 18 11 2247 2204 43 47 6. Zalgiris 29 17 12 2337 2309 28 46 7. Baskonia 29 16 13 2408 2292 116 45 8. Khimki 29 16 13 2256 2266 -10 45 9. Maccabi FOX 29 13 16 2356 2443 -87 42 10. Unicaja Malaga 29 12 17 2264 2352 -88 41 11. Brose Bamberg 29 11 18 2223 2340 -117 40 12. Kızılyıldız MTS 29 11 18 2252 2423 -171 40 13. Valencia 29 11 18 2249 2336 -87 40 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 29 10 19 2320 2443 -123 39 15. Barcelona Lassa 29 10 19 2370 2322 48 39 16. Anadolu Efes 29 6 23 2240 2451 -211 35

SON HAFTA PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta programı şu şekilde:

5 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods

22.00 Barcelona Lassa-Khimki

22.00 Baskonia-Anadolu Efes

6 Nisan Cuma:

19.00 Olympiakos-Zalgiris

21.30 Valenica-Maccabi FOX

22.00 Real Madrid-Brose Bamberg