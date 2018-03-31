THY Avrupa Ligi'nde son bilet Baskonia'nın oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta karşılaşmaları sonunda, Fenerbahçe Doğuş normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.
Normal sezonun 29. haftasında sarı-lacivertliler, Rusya deplasmanında Khimki'yi 73-64 yendi. Yunan temsilcisi Olympiakos'un İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya uzatmada 87-85 yenilmesiyle Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirdi.
Ligde normal sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın birinci, Olympiakos'un ise üçüncü sırada tamamlaması kesinleşti.
Avrupa'da tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes ise 29. maçında üst üste 8, toplamda ise 23. yenilgisi aldı. Sahasında Barcelona Lassa'ya 107-83 kaybeden lacivert-beyazlılar, son sırada bulunuyor.
SON BİLET BASKONİA'NIN
THY Avrupa Ligi'nde son play-off bileti, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 83-72 yenen İspanyol temsilcisi Baskonia'nın oldu.
Daha önce CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris ve Khimki play-off biletini almıştı.
SONUÇLAR
Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 64-73
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 83-107
Brose Bamberg (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 78-83
Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-72
Unicaja Malaga (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 87-85 (Uzatmada)
Zalgiris (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-73
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 79-82
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Valencia: 75-56
PUAN DURUMU
THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. CSKA Moskova
|29
|23
|6
|2583
|2296
|287
|52
|2. Fenerbahçe Doğuş
|29
|21
|8
|2298
|2125
|173
|50
|3. Olympiakos
|29
|19
|10
|2188
|2170
|18
|48
|4. Real Madrid
|29
|18
|11
|2470
|2289
|181
|47
|5. Panathinaikos Superfoods
|29
|18
|11
|2247
|2204
|43
|47
|6. Zalgiris
|29
|17
|12
|2337
|2309
|28
|46
|7. Baskonia
|29
|16
|13
|2408
|2292
|116
|45
|8. Khimki
|29
|16
|13
|2256
|2266
|-10
|45
|9. Maccabi FOX
|29
|13
|16
|2356
|2443
|-87
|42
|10. Unicaja Malaga
|29
|12
|17
|2264
|2352
|-88
|41
|11. Brose Bamberg
|29
|11
|18
|2223
|2340
|-117
|40
|12. Kızılyıldız MTS
|29
|11
|18
|2252
|2423
|-171
|40
|13. Valencia
|29
|11
|18
|2249
|2336
|-87
|40
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|29
|10
|19
|2320
|2443
|-123
|39
|15. Barcelona Lassa
|29
|10
|19
|2370
|2322
|48
|39
|16. Anadolu Efes
|29
|6
|23
|2240
|2451
|-211
|35
SON HAFTA PROGRAMI
THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta programı şu şekilde:
5 Nisan Perşembe:
20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS
20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga
21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods
22.00 Barcelona Lassa-Khimki
22.00 Baskonia-Anadolu Efes
6 Nisan Cuma:
19.00 Olympiakos-Zalgiris
21.30 Valenica-Maccabi FOX
22.00 Real Madrid-Brose Bamberg
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:42
-
F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
-
Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
-
Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
THY Avrupa Ligi'nde son bilet Baskonia'nın oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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