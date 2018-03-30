Fenerbahçe'den Rusya'da kritik zafer – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'den 'da kritik zafer

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>'da kritik zafer

    'ndeki temsilcimiz  Doğuş 29. hafta müsabakasında deplasmanda 'nın Khimki ekibini 64-73 mağlup etti

    Doğuş, 29. haftasında deplasmanda 'nın Khimki ekibini 73-64 yendi. Sarı laivertlilerin yıldız oyuncusu Jan Vesely, soğuk algınlığı geçirdiği için bu maçta forma giymedi.

    'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılan maça Wanamaker, Kalinic ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Doğuş, 5. dakikayı 7-5 önde geçti. Khimki, Shved, Gill ve Jenkins'in skorer oyunuyla etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, Nunnally'nin basketleriyle ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

    Çekişmeli geçen ikinci periyotta üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Thompson ile skor bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı kalan bölümde iki takım arasında kopma yaşanmadı ve devre arasına Rus ekibi 38-37 önde girdi.

    Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-43 üstün geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed, Wanamaker, Sloukas ve Melli'nin basketleriyle etkili oldu ve çeyreği 59-53 üstün kapattı.

    Son çeyreğin başında Sloukas ve Thompson ile basket bulan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikanın başında farkı çift haneye taşıdı: 53-64. Yakaladığı avantajı maç sonuna kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-64 galip ayrıldı.

    Bu skorla Fenerbahçe Doğuş 21. galibiyetini elde ederken, Khimki 13. kez mağlup oldu.

    Khimki: 64 - Fenerbahçe Doğuş: 73

    Salon: Mytishchi

    Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

    Khimki: Shved 19, Vialtsev 3, Markovic, Gill 12, Thomas 10, Robinson 4, Zaytsev 8, Monia, Jenkins 8

    Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Nunnally 12, Kalinic 2, Melli 12, Ahmet Düverioğlu 1, Thompson 7, Sloukas 11, Guduric, Ali Muhammed 8, Datome 6

    1. Periyot: 18-20

    Devre: 38-37

    3. Periyot: 53-59

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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