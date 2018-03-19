Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'u ağırlıyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , Maccabi 'u ağırlıyor

    Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'u ağırlıyor

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın ekibi Maccabi 'u ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların mücadele edeceği play-off'a kalmayı garantileyen , 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

    İlk yarıda iki takım arasında 'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:46
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