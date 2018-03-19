Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'u ağırlıyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların mücadele edeceği play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.