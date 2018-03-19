Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'u ağırlıyor
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların mücadele edeceği play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:46
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Kural mı değişmiş!
Toplam 5
Yorum
dürüst olun gs'liler hiçbir fb'li oyuncunun kırmızı kartlık hareketi yoktu. dürüst olun. asıl kırmızı kartı fernando görmeliydi ve verilmeyen 3 net penaltı var.
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 4
Yorum
serr fenerin atakları hep oradan geldi , daha ne olacak anlamadım. paldır güldür geldiler
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
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