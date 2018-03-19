Darüşşafaka'nın konuğu Bayern Münih

Volkswagen Arena'da yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. İki takım arasında ikinci karşılaşma 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde turu geçecek ekibi belirleyecek üçüncü ve son müsabaka, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Yeşil-siyahlılar, çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını elemişti. Bayern Münih ise aynı turda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı saf dışı bırakmıştı.