Darüşşafaka'nın konuğu Bayern Münih
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak.
Volkswagen Arena'da yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. İki takım arasında ikinci karşılaşma 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde turu geçecek ekibi belirleyecek üçüncü ve son müsabaka, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Yeşil-siyahlılar, çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını elemişti. Bayern Münih ise aynı turda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı saf dışı bırakmıştı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:27
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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