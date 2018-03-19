Darüşşafaka'nın konuğu Bayern Münih – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Darüşşafaka'nın konuğu

    Darüşşafaka'nın konuğu Bayern Münih

    Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB yarı final ilk maçında yarın 'nın takımını ağırlayacak.

    Volkswagen Arena'da yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. İki takım arasında ikinci karşılaşma 23 Mart Cuma günü 'da oynanacak. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde turu geçecek ekibi belirleyecek üçüncü ve son müsabaka, 28 Mart Çarşamba günü 'da yapılacak.

    Yeşil-siyahlılar, çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını elemişti. ise aynı turda temsilcisi UNICS Kazan'ı saf dışı bırakmıştı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:27
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