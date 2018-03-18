Yeşilgiresun, Efes'i devirdi!
?Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 91-87 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 91-87 yendi.
Karşılaşmaya daha organize başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Doğuş Balbay'ın basketiyle 8 sayılık fark yakaladı: 3-11. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayılarıyla 17. dakikada farkı 1'e (36-37) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun 19. dakikasında Jefferson'un basketiyle ev sahibi takım öne geçti: 48-47. Devrenin son topunda Weems'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, soyunma odasına 50-48 önde gitti.
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor, 27. dakikada Jefferson'un sayılarıyla tekrar öne geçti: 63-61. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 69-68 önde girdi.
Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada daha az hata yapan Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes'i 91-87 mağlup etti.Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk
Yeşilgiresun Belediyespor: James 15, Boynton 22, Buford 8, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 16, Williams 8, Jefferson 20
Anadolu Efes: McCollum 18, Doğuş Balbay 4, Brown 8, Birkan Batuk 3, Motum 14, Weems 19, Douglas 3, Dunston 18
1. Periyot: 17-25
Devre: 48-50
3. Periyot: 69-68Beş faulle çıkan: 39.55 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:50
-
Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Yeşilgiresun, Efes'i devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.