Yeşilgiresun, Efes'i devirdi! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Yeşilgiresun, Efes'i devirdi!

    Yeşilgiresun, Efes'i devirdi!

    ?'nin 21. haftasında , sahasında 'i 91-87 yendi.

    'nin 21. haftasında , sahasında 'i 91-87 yendi.

    Karşılaşmaya daha organize başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 'ın basketiyle 8 sayılık fark yakaladı: 3-11. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayılarıyla 17. dakikada farkı 1'e (36-37) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun 19. dakikasında Jefferson'un basketiyle ev sahibi takım öne geçti: 48-47. Devrenin son topunda Weems'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, soyunma odasına 50-48 önde gitti.

    Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor, 27. dakikada Jefferson'un sayılarıyla tekrar öne geçti: 63-61. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 69-68 önde girdi.

    Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada daha az hata yapan Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes'i 91-87 mağlup etti.

    Salon: Giresun 19 Eylül

    Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

    Yeşilgiresun Belediyespor: James 15, Boynton 22, Buford 8, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 16, Williams 8, Jefferson 20

    Anadolu Efes: McCollum 18, Doğuş Balbay 4, Brown 8, Birkan Batuk 3, Motum 14, Weems 19, Douglas 3, Dunston 18

    1. Periyot: 17-25

    Devre: 48-50

    3. Periyot: 69-68Beş faulle çıkan: 39.55 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:50
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