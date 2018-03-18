Fenerbahçe'den 30 sayı fark!
Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-56 yendi.
Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-56 yendi.Salon: Metro Enerji
Hakemler: Fazilet Gülter, Tekin Özübir, Benhür İrcel
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 2, Plum 13, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 21, Verameyenka 12, Ayşe Cora 7, Elif Oğur, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Sottana 6, Tilbe Şenyürek 10, Esra Ural Topuz 8
BOTAŞ: Eldebrink 10, Elif Emirtekin 2, Gray 10, Nevin Kristen Vatansever 12, Papova 8, Kübra Erat 5, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün, Sehernaz Çidal, Dilara Tongar 2
1. Periyot: 27-16
Devre: 55-27
3. Periyot: 71-42
Kaynak: AA
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:04
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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