Fenerbahçe'den 30 sayı fark! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'den 30 sayı fark!

    Fenerbahçe'den 30 sayı fark!

    , Bilyoner.com 'nin 21. haftasında konuk ettiği 'ı 86-56 yendi.

    , Bilyoner.com 'nin 21. haftasında konuk ettiği 'ı 86-56 yendi.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Fazilet Gülter, Tekin Özübir, Benhür İrcel

    Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 2, Plum 13, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 21, Verameyenka 12, Ayşe Cora 7, Elif Oğur, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Sottana 6, Tilbe Şenyürek 10, Esra Ural Topuz 8

    BOTAŞ: Eldebrink 10, Elif Emirtekin 2, Gray 10, Nevin Kristen Vatansever 12, Papova 8, Kübra Erat 5, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün, Sehernaz Çidal, Dilara Tongar 2

    1. Periyot: 27-16

    Devre: 55-27

    3. Periyot: 71-42



    Kaynak: AA
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:04
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