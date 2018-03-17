Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    deplasmanda kazandı

    Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı

    'nin 21. haftasında , deplasmanda 'i 72-66 mağlup etti.

    'nin 21. haftasında , deplasmanda 'i 72-66 mağlup etti.

    Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7. galibiyetini aldı. Eskişehir Basket ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Eskişehir Basket, 3. dakikada 7-0'lık üstünlük yakaladı. Duncan ve Ayres ile etkili olan ev sahibi takım, 5. dakika içinde farkı 10 sayıya çıkardı: 12-2. Pınar Karşıyaka, Kennedy ve Jones'un sayılarıyla farkı azaltsa da ilk periyot, Eskişehir Basket'in 19-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci çeyreğin ilk 2 dakikasında potasında sayıya izin vermeyen Eskişehir Basket, 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 23-14. Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 33-28. Kalan bölümde iki takım da sayılar buldu ve Eskişehir Basket soyunma odasına 40-35 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte Pınar Karşıyaka'nın Berk Uğurlu, Jones ve Kennedy ile bulduğu basketlere Duncan ve Baron'ın sayılarıyla karşılık veren Eskişehir Basket, final periyoduna 57-50 üstün girdi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta Pınar Karşıyaka, 7-0'lık seri yakalayarak 37. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 61-62. Kalan bölümde Jones, Wood, Kennedy, Waters ve Metin Türen ile basketler bularak farkı açan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 72-66 galip ayrıldı.

    Salon: Anadolu Üniversitesi

    Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu

    Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 6, Caner Erdeniz 3, Ayres 13, Duncan 8, Baron 15, Berkay Candan 4, Doğan Şenli 7, Dorukhan Engindeniz 3, Kravtsov 7

    Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 9, Kennedy 18, Erdi Gülaslan, Jones 20, Banic 5, Görkem Doğan, Mert Celep, Metin Türen 7, Wood 9, Waters 4, Allen

    1. Periyot: 19-14

    Devre: 40-35

    3. Periyot: 57-50

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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