Trabzonspor evinde kazandı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    evinde kazandı

    Trabzonspor evinde kazandı

    Tahincioğlu Süper Ligi’nin 21’inci haftasında Basketbol Kulübü, ’nda konuk ettiği Basketbol'u 91-86’lık skorla mağlup etti.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Basketbol Kulübü, 'nda konuk ettiği Basketbol'u 91-86'lık skorla mağlup etti.

    SALON: Hayri Gür
    HAKEMLER: Ozan Çakar (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx)
    TRABZONSPOR: Eldridge (xxx) 13, Harris (xxx) 16, Green (xxxx) 20, Vasilisauskas (xxxx) 19, Bora Hun Pacun (xxx) 7, Obekpa (xxx) 13, Heslip (xxx) 3
    GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 23, Armand (xx) 3, Erol Can (xx) 6, Miller (xxx) 15, Balazic (xx) 17, Can (xx) 8, Orhan (xx) 6, Freimanis (xx) 5, Murphy (xx) 3
    1'İNCİ PERİYOT: 28-29
    İLK YARI: 44-45
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:25
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