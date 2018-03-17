Trabzonspor evinde kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 91-86’lık skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 91-86'lık skorla mağlup etti.
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Ozan Çakar (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx)
TRABZONSPOR: Eldridge (xxx) 13, Harris (xxx) 16, Green (xxxx) 20, Vasilisauskas (xxxx) 19, Bora Hun Pacun (xxx) 7, Obekpa (xxx) 13, Heslip (xxx) 3
GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 23, Armand (xx) 3, Erol Can (xx) 6, Miller (xxx) 15, Balazic (xx) 17, Can (xx) 8, Orhan (xx) 6, Freimanis (xx) 5, Murphy (xx) 3
1'İNCİ PERİYOT: 28-29
İLK YARI: 44-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:25
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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