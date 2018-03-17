Haftanın MVP'si Feldeine
THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız MTS forması giyen James Feldeine, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırp temsilcisinin Valencia'yı 106-90 mağlup ettiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Feldeine, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 28 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu 30 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi. Feldeine, 2 sayılık atışlarda 8'da 4, 3 sayılık atışlarda 6'da 4 ve serbest atışlarda da 11'de 10 ile oynadı.
Rusya'nın Khimki takımında forma giyen Alexey Shved, 29 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 28 verimlilik puanıyla Maccabi FOX takımından Pierre Jackson üçüncü sırada yer aldı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:04
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Haftanın MVP'si Feldeine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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