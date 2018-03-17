Haftanın MVP'si Feldeine – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Feldeine

    Haftanın MVP'si Feldeine

    THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız MTS forması giyen James Feldeine, 26. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırp temsilcisinin 'yı 106-90 mağlup ettiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Feldeine, haftanın 'si unvanına layık görüldü.

    Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 28 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu 30 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi. Feldeine, 2 sayılık atışlarda 8'da 4, 3 sayılık atışlarda 6'da 4 ve serbest atışlarda da 11'de 10 ile oynadı.

    'nın Khimki takımında forma giyen Alexey Shved, 29 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 28 verimlilik puanıyla Maccabi FOX takımından üçüncü sırada yer aldı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:04
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