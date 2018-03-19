THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 27. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.45'te başlayacak mücadelede, İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ise sahasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak. Anadolu Efes ile Khimki arasındaki karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.30 Valencia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
21 Mart Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Anadolu Efes - Khimki (Rusya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:31
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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