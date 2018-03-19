THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!

    THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 27. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

    Play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.45'te başlayacak mücadelede, İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Anadolu Efes ise sahasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak. Anadolu Efes ile Khimki arasındaki karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    20.45 Fenerbahçe Doğuş - Maccabi FOX (İsrail)

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

    22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    22.30 Valencia (İspanya) - (İspanya)

    21 Mart Çarşamba:

    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

    20.45 Anadolu Efes - Khimki (Rusya)

    22.30 Baskonia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

    22.45 (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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