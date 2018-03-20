Anadolu Efes'in konuğu Khimki – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'in konuğu Khimki

    Anadolu Efes'in konuğu Khimki

    Basketbol Takımı, 27. hafta maçında yarın temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

    Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren , geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 galibiyet ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor.

    İlk yarıda 'da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.

    AVRUPA KUPALARINDA 618. MAÇ
    Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak.

    Avrupa kupalarında bugüne dek 617 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 278 yenilgi yaşadı.

    Öte yandan, 'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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