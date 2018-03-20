Anadolu Efes'in konuğu Khimki
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 galibiyet ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor.
İlk yarıda Rusya'da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.
AVRUPA KUPALARINDA 618. MAÇ
Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa kupalarında bugüne dek 617 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 278 yenilgi yaşadı.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:05
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