Anadolu Efes'ten anlamlı hareket! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
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    'ten anlamlı hareket!

    Anadolu Efes'ten anlamlı hareket!

    Dünya genelinde 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü’nün 2018’deki en önemli durağı, ’ndaki -Khimki Moskova maçı olacak. Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nden gelecek konukların yanı sıra tüm down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek.

    , Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maçlar gününde 'nda Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45'te başlayacak.

    ÖZEL KONUKLAR, ANADOLU EFES OYUNCULARI İÇİN ÇIKIŞ KORİDORU OLUŞTURACAK
    Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada aynı zamanda down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar.
    Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve "Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz" diyecekler.

    ANADOLU EFES, DOWN SENDROMLU VATANDAŞLARI SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA DAVET EDİYOR
    21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tüm basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına davet ediyor.

    Bu özel uygulama kapsamında iki aile üyesi veya eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden ücretsiz maç biletlerini alabilecekler.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:29
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