THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nde, ilk yarıyı lider tamamlayan Rus temsilcisi CSKA Moskova, ikinci devreye Barcelona Lassa mağlubiyetiyle başlamasına rağmen zirvedeki yerini averajla korudu.
Lider CSKA Moskova'nın, Barcelona Lassa'ya 85-72 mağlup olduğu 16. haftada, ikinci sırada yer alan Olympiakos, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 87-80 yenerek puanını 28'e yükseltti ve CSKA Moskova ile puanlarını eşitledi.
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 79-74 yenerek 5. sıradaki yerini korudu.
Anadolu Efes ise Panathinaikos Superfoods'a deplasmanda 90-79 mağlup olarak son sıraya geriledi.
SONUÇLAR
Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes: 90-79
Unicaja Malaga-Valencia: 83-85
Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 85-72
Fenerbahçe Doğuş-Baskonia: 79-74
Kızılyıldız MTS-Zalgiris Kaunas: 77-65
Olympiakos-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 87-80
Brose Bamberg-Khimki: 70-74
Real Madrid-Maccabi FOX: 93-81
PUAN DURUMU
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|CSKA Moskova
|12
|4
|1398
|1251
|147
|28
|Olympiakos
|12
|4
|1188
|1145
|43
|28
|Panathinaikos Superfoods
|11
|5
|1255
|1211
|44
|27
|Real Madrid
|10
|6
|1350
|1249
|101
|26
|Fenerbahçe Doğuş
|10
|6
|1250
|1154
|96
|26
|Zalgiris Kaunas
|10
|6
|1269
|1267
|2
|26
|Khimki
|9
|7
|1234
|1261
|-27
|25
|Maccabi FOX
|8
|8
|1277
|1306
|-29
|24
|Baskonia
|7
|9
|1293
|1304
|-11
|23
|Unicaja Malaga
|7
|9
|1221
|1278
|-57
|23
|Kızılyıldız MTS
|7
|9
|1224
|1288
|-64
|23
|Barcelona Lassa
|6
|10
|1296
|1256
|40
|22
|Brose Bamberg
|6
|10
|1167
|1263
|-96
|22
|Valencia
|5
|11
|1203
|1241
|-38
|21
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|4
|12
|1234
|1309
|-75
|20
|Anadolu Efes
|4
|12
|1223
|1299
|-76
|20
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:16
-
Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
-
Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
-
Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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