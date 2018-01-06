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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde, ilk yarıyı lider tamamlayan Rus temsilcisi CSKA Moskova, ikinci devreye Lassa mağlubiyetiyle başlamasına rağmen zirvedeki yerini averajla korudu.

    Lider CSKA Moskova'nın, Lassa'ya 85-72 mağlup olduğu 16. haftada, ikinci sırada yer alan , AX 'ı 87-80 yenerek puanını 28'e yükseltti ve CSKA Moskova ile puanlarını eşitledi.

    THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Doğuş, Baskonia'yı 79-74 yenerek 5. sıradaki yerini korudu.

    ise 'a deplasmanda 90-79 mağlup olarak son sıraya geriledi.

    SONUÇLAR

    Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes: 90-79

    -Valencia: 83-85

    Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 85-72

    Fenerbahçe Doğuş-Baskonia: 79-74

    Kızılyıldız MTS-: 77-65

    Olympiakos-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 87-80

    Brose Bamberg-Khimki: 70-74

    -Maccabi FOX: 93-81

    PUAN DURUMU

    G M AS YS Av P
    CSKA Moskova 12 4 1398 1251 147 28
    Olympiakos 12 4 1188 1145 43 28
    Panathinaikos Superfoods 11 5 1255 1211 44 27
    Real Madrid 10 6 1350 1249 101 26
    Fenerbahçe Doğuş 10 6 1250 1154 96 26
    Zalgiris Kaunas 10 6 1269 1267 2 26
    Khimki 9 7 1234 1261 -27 25
    Maccabi FOX 8 8 1277 1306 -29 24
    Baskonia 7 9 1293 1304 -11 23
    Unicaja Malaga 7 9 1221 1278 -57 23
    Kızılyıldız MTS 7 9 1224 1288 -64 23
    Barcelona Lassa 6 10 1296 1256 40 22
    Brose Bamberg 6 10 1167 1263 -96 22
    Valencia 5 11 1203 1241 -38 21
    AX Armani Exchange Olimpia Milan 4 12 1234 1309 -75 20
    Anadolu Efes 4 12 1223 1299 -76 20

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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