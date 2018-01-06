Haftanın MVP'si Thomas
THY Avrupa Ligi'nde Khimki forması giyen Malcolm Thomas, 16'ncı haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Almanya'dan Brose Bamberg'i 74-70 yenen Rus ekibinde, 28 verimlilik puanı üreten 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kariyerinde ilk kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 16 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 2 blokla tamamlayan Thomas, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 1'de 1, serbest atışlarda ise 5'de 3 isabetle oynadı.
Maccabi FOX forması giyen Pierre Jackson, 32 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının deplasmanda Real Madrid'e 93-81 kaybetmesi nedeniyle haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. ABD'li oyun kurucu, karşılaşmayı 29 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.
Rus ekibi CSKA Moskova'nın konuk olduğu Barcelona Lassa'ya 85-72 kaybettiği maçta 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla 31 verimlilik puanı toplayan Fransız oyuncu Nando De Colo ise üçüncü sırada yer aldı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:19
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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