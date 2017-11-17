Fenerbahçe Doğuş uzatmalarda güldü
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de deplasmanda CSKA Moskova'yı 95-93 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'yı uzatma sonucunda 95-93 mağlup etti.
Megasport Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 27-16, ilk yarıyı ise 46-41 önde kapattı. 3'üncü periyotta hücumda istediği performansı ortaya koyamayan Fenerbahçe Doğuş, son periyoda 63-61 geride girdi. Son periyotta maç iki tarafa da giderken, eşitlik bozulmadı ve 83-83'lük eşitlikle uzatma bölümüne geçildi. Uzatmanın bitimine 15 saniye kala 93-93'lük eşitlik bulunuyordu ve Wanamaker topla buluştu. Süreyi geçiren yıldız isim topu potaya yolladı ancak isabeti sağlayamadı. Seken topa dokunan Nicolo Melli, sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren sayıları kaydetti: 93-95.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 5'inci galibiyetine uzanırken, CSKA Moskova 2'nci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 31 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely olurken, CSKA Moskova'dan Sergio Rodriguez 20 sayı üretti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:33
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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