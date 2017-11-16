 Haftanın MVP’si Errick McCollum – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Haftanın MVP’si

    Haftanın MVP’si <a href="/index/errick-mccollum?id=b33fe3b7-c440-424f-ab5d-49b4711422ea" class="" rel="tag">Errick McCollum</a>

    THY Euroleague’de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Amerikalı basketbolcusu oldu.

    THY Euroleague'de 7. haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu ödülü de sahibini buldu. Anadolu Efes'in İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv FOX'u 92-72 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Amerikalı yıldız basketbolcu , haftanın MVP'si seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, müsabakayı 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı. McCollum haftanın en değerli oyuncusu ödülünü 33 verimlilik puanı ile elde etti.

    Geçtiğimiz haftanın MVP'si yine Anadolu Efes'den Vladimir Stimac seçilmişti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:32
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