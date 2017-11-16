Haftanın MVP’si Errick McCollum
THY Euroleague’de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Amerikalı basketbolcusu Errick McCollum oldu.
Geçtiğimiz haftanın MVP'si yine Anadolu Efes'den Vladimir Stimac seçilmişti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:32
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 41
Yorum
ibo Ya bu fenerliler amada sasti ha :) Ozi yi Ismail mi sandn behe salo
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 41
Yorum
umut fb fransada oynayan 21 yaşındaki umut bozoku transfer etmeli.çok çabuk ve son vuruşları bitirici bir santrafor her maçta gol atıyor.süper
-
Newcastle United Cenk için geliyor
Toplam 4
Yorum
Bence Adamlar Gol Krali Vagner Love 500 Bin € Aldilar 1 Ay Sonra Lavezzi Sözlesmesi Bitiyor Transfer ederdim
Haftanın MVP’si Errick McCollum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.