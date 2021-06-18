İngiliz savunması duvar oldu kale gole kapandı

UEFA EURO 2020'de heyecan tam gaz devam ediyor. Turnuvaya büyük umutlarla gelen İngiltere Milli Takımı, ilk maçta Hırvatistan'ı tek golle geçerek D Grubu'na 3 puanla başlamıştı.

İkinci maçında İskoçya'yla karşı karşıya gelen İngiltere bu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı ve puanını 4'e yükseltti.

İngiltere, İskoçya karşısında % 60 topla oynama oranına sahip olurken, savunma 7 kez top kaptı, kaleye giden 7 topa engel oldu, 15 kez de topu uzaklaştırdı.

İşte gösterdikleri performansla fark yaratan İngiliz savunmasının istatistikleri...

JORDAN PICKFORD

27 yaşındaki file bekçisi hem Hırvatistan hem İskoçya maçlarında kalesini gole kapatarak İngiltere'nin D Grubu'ndaki başarısındda büyük pay sahibi oldu. Everton'ın da kalesini koruyan Pickford, iki maçta toplam 180 dakika sahada kalırken 2 de kurtarış yaptı.

TYRONE MINGS

İki maçta da görev yapan 28 yaşındaki Mings, İngiltere Milli Takımı'nın en dikkat çeken savunma performansını sergileyen isim oldu. Aston Villa'lı oyuncu 17.8 kilometre mesafe kat etti, 10 top çaldı, 7 kez top uzaklaştırdı ve 1 kez de kaleye giden topu engelledi.







JOHN STONES

Hırvatistan maçında göz dolduran 27 yaşındaki savunmacı İskoçya maçında da güven veren bir performans sergiledi. İki maçta toplam 126 pas yapan Man City'li oyuncu 121 pasta isabet buldu ve % 96'lık pas isabet oranı yakaladı. 5 top kapan Stones kaleye giden 5 topu engellerken 2 kez de tehlikeli top uzaklaştırdı.

LUKE SHAW

25 yaşındaki Manchester United'lı savunmacı İskoçya karşısında 76 pasından 68'ini takım arkadaşlarıyla buluşturdu ve % 89'luk isabet oranı yakaladı. 9.9 kilometre koşu yapan Shaw 5 de top çalmayı başardı.

REECE JAMES

Chelsea'nin 21 yaşındaki savunmacısı ilk 11'de sahaya çıktığı İskoçya mücadelesinde 85 pasın 84'ünü takım arkadaşlarına ulaştırdı ve % 99'luk isabet oranıyla maçı tamamladı. 4 top kazanan James kaleye giden 1 topa da engel oldu.