Savunma hattı rakibe geçit vermedi Belçika geri döndü

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika 2'de 2 yaparak turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptı.

Belçika iki karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

İşte Belçika Milli Takımı'nda savunma ve orta saha oyuncularının o performansları ve kaleci Thibaut Courtois'in istatistikleri...

COURTOIS

2 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Thibaut Courtois, Danimarka maçında takımına hayat veren isimlerden biri oldu. Tecrübeli kaleci yaptığı 4 kurtarış işe Danimarkalılara geçit vermedi.

DENAYER

İlk maçta forma giymeyen bir dönem Galatasaray'da da oynayan Denayer, ikinci maçın kritik isimlerinden oldu. Yüzde 96'lık isabetli pas oranına sahip olan Denayer, 3 top çaldı ve 2 top engellemi başardı.

VERTONGHEN

Belçika'nın en başarılı isimlerinden biri de kuşkusuz Jan Vertonghen... EURO 2020'de oynanan 2 karşılaşmada toplam 167 dakikada sahada kalan tecrübeli futbolcu Danimarka maçında yüzde 92 isabetli pasla oynadı. TEcrübeli futbolcu ikili mücadelelerin 5'inden galip geldi.

ALDERWEIRELD

Belçika'nın tam bir tecrübe abidesi... 32 yaşındaki futbolcu 2 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Danimarka maçında yüzde 90'lık pas isabeti ile oynayan tecrübeli isim, 1 top engelledi 3 de top çaldı.

DENDONCKER

İlk maçında 90 dakika sahada kalan Dendoncker, Danimarka maçında ise 59 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu 2 top çaldı.

TIELEMANS

Belçika'nın 2 maçında da 90 dakika sahada kalan Youri Tielemans, Danimarka maçının en etkili oyuncularından biriydi. 24 yaşındaki futbolcu, yüzde 85'lik pas yüzdesi yakaladı. 4 top çalan futbolcu 3 mücadeleyi de kazandı.