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Hollanda'nın savunması parmak ısırtıyor

(Avrupa Şampiyonası) C Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Hollanda'nın kentinde bulunan 'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi iki ekibin de tecrübeli yıldızlarla kurulu savunma hatları dikkat çekiyor. İşte Hollanda ve Avusturya milli takımlarının savunmasında güven veren istatistikler...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:45 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:28
Hollanda'nın savunması parmak ısırtıyor

EURO 2020 C Grubu'ndaki ikinci mücadelede Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. 'ndan 'in düdük çalacağı ve TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Bu zorlu karşılaşmada averaj farkıyla ilk sırada bulunan Avusturya karşısında ikinci sıradaki Hollanda'nın en büyük kozlarından biri de savunması olacak.

HOLLANDA'DA İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTIYOR

Ukrayna ile oynadıkları ilk karşılaşmada 'nda ve gösterdikleri performansla alkış topladı.

Inter Milan'da forma giyen De Vrij, Ukrayna karşısında 90 dakika görev alırken, mücadele boyunca 8.3 kilometre mesafe katetti. De Vrij maçta yaptığı 82 pasın 77'sini de isabet bularak % 94'lük pas isabetiyle maçı tamamladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı ayrıca, 13 kez top kaparken 1 kez tehlikeli pozisyonda topu uzaklaştırdı, bir kez de kaleye giden topu engelledi.



Portakallar'ın savunmasındaki diğer isi Denzel Dumfries ise 90 dakika görev yaptığı Ukrayna maçında 10.4 kilometre mesafe koştu. Yaptığı 40 pasın 31'inde isabet bulan Dumfries, % 78'lik oranla oynadı. Hollanda'nın ekibinde forma giyen 25 yaşındaki savunmacı maçta 1 de gol atmayı başardı.

AVUSTURYA'DA ALABA PARLIYOR

C Grubu'ndaki ilk maçında 'yla oynayan Avusturya'da savunmada öne çıkan isimlerse 'in yıldızı ve .



Avusturya'nın K. Makedonya'yı 3-1 devirdiği mücadelede 90 dakika görev yapan ve 10 kilometre mesafe kateden David Alaba, 105 pasın 95'ini takım arkadaşlarıyla buluşturarak % 90'lık pas isabeti yakaladı. 28 yaşındaki Alaba ayrıca, mücadelede 7 kez top kaptı.

E. Frankfurt'ta forma giyen ise 90 dakika oynadığı maçta 9.5 kilometre mesafe koştu, 10 top kaptı, 3 de faul yaptı. Hinteregger maçta ayrıca 75 pasın 63'ünde başarı yakaladı ve mücadeleyi % 84'lük pas isabetiyle tamamladı.

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