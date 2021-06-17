Hollanda'nın savunması parmak ısırtıyor

EURO 2020 C Grubu'ndaki ikinci mücadelede Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld'in düdük çalacağı ve TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Bu zorlu karşılaşmada averaj farkıyla ilk sırada bulunan Avusturya karşısında ikinci sıradaki Hollanda'nın en büyük kozlarından biri de savunması olacak.

HOLLANDA'DA İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTIYOR

Ukrayna ile oynadıkları ilk karşılaşmada Hollanda Milli Takımı'nda Stefan de Vrij ve Denzel Dumfries gösterdikleri performansla alkış topladı.

Inter Milan'da forma giyen De Vrij, Ukrayna karşısında 90 dakika görev alırken, mücadele boyunca 8.3 kilometre mesafe katetti. De Vrij maçta yaptığı 82 pasın 77'sini de isabet bularak % 94'lük pas isabetiyle maçı tamamladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı ayrıca, 13 kez top kaparken 1 kez tehlikeli pozisyonda topu uzaklaştırdı, bir kez de kaleye giden topu engelledi.







Portakallar'ın savunmasındaki diğer isi Denzel Dumfries ise 90 dakika görev yaptığı Ukrayna maçında 10.4 kilometre mesafe koştu. Yaptığı 40 pasın 31'inde isabet bulan Dumfries, % 78'lik oranla oynadı. Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde forma giyen 25 yaşındaki savunmacı maçta 1 de gol atmayı başardı.

AVUSTURYA'DA ALABA PARLIYOR

C Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yla oynayan Avusturya'da savunmada öne çıkan isimlerse Bayern Münih'in yıldızı David Alaba ve Martin Hinteregger.







Avusturya'nın K. Makedonya'yı 3-1 devirdiği mücadelede 90 dakika görev yapan ve 10 kilometre mesafe kateden David Alaba, 105 pasın 95'ini takım arkadaşlarıyla buluşturarak % 90'lık pas isabeti yakaladı. 28 yaşındaki Alaba ayrıca, mücadelede 7 kez top kaptı.

E. Frankfurt'ta forma giyen Martin Hinterregger ise 90 dakika oynadığı maçta 9.5 kilometre mesafe koştu, 10 top kaptı, 3 de faul yaptı. Hinteregger maçta ayrıca 75 pasın 63'ünde başarı yakaladı ve mücadeleyi % 84'lük pas isabetiyle tamamladı.



