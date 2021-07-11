İtalya İngiltere finali manşetleri süsledi! İşte Avrupa basınındaki başlıklar

Avrupa'nın önemli spor gazeteleri, EURO 2020 finali heyecanını manşetlere taşıdı.

TUTTOSPORT



"Önce Wimbledon, sonra EURO2020: Kendiniz için, bizim için!"





MARCA



"Avrupa kralını arıyor!"

AS



"Wembley kralını seçecek!"

THE MIRROR



"Kahraman olabiliriz!"

THE SUN



"Bu gece çok güzel olacak"

LA GAZZETTA DELLO SPORT



"Kazan Azzurri! Wembley'de; futbolun mabedinde bir ulusun hayali var!"

THE STAR



"Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz lütfen. Haydi İngiltere! Gururlu bir ulus sizi izliyor beyler. Tarihteki yerinizi alma zamanı"

THE TIMES



"Bir kez daha sevgili arkadaşlar, bir kez daha!"

L'EQUIPE



"Çay (İngiltere) mı, kahve (İtalya) mi?"

CORRIERE DELLO SPORT



"İŞTE BÖYLE BÜYÜK BİR AŞK! İtalya için hep birlikte! Wimbledon'da Berrettini ve sonra EURO finali"

LA REPUBBLICA



"Londra, İtalya!"

THE PEOPLE



"İngiltere'nin gururu!"

THE EXPRESS



"Kraliçe için! Ulus için!"