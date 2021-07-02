İsviçre İspanya: 1-1 (Penaltılar 1-3)  | MAÇ SONUCU ÖZET

EURO 2020'de heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ederken, son 16 turunda Fransa'yı eleyen İsviçre ile Hırvatistan'ı kupanın dışına iten İspanya, çeyrek finalde kozlarını paylaştı.



Krestovskiy Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 120 dakikası 1-1 sona ererken, penaltılar sonrası İspanya müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri; İspanya adına 8' Denis Zakaria'dan (K.K.) gelirken, İsviçre, 68'de Shaqiri ile geldi.

Penaltılarda İspanya'da Busquets ve Rodri, İsviçre'de ise Schar, Vargas ve Akanji başarılı olamadı ve penaltıları kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

İspanya yarı finalde Belçika - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.