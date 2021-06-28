Hırvatistan - İspanya | CANLI

EURO 2020'de heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Hırvatistan ve İspanya, çeyrek finale adlarını yazdırabilmek için karşı karşıya geliyor. Parken Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Domagoj Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Hırvatistan, D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile mücadele etti. İngiltere'ye mağlup olan, Çekya ile oynadığı maçta berabere kalan Hırvatlar, son maçta İskoçya'yı yenerek grubu ikinci bitirdi.

İspanya, E Grubu'na İsveç beraberliğiyle başladı. Bunu takip eden müsabakada Polonya ile de birer puan paylaşan İspanyollar, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti.