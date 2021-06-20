Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller | EURO 2020

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımı, ilk karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 ikinci maçında da Galler'e 2-0 yenilerek grubu ilk iki sırada bitirme şansını kaybetti. Ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma şansı ise sürüyor. Ancak bazı olasılıkların gerçekleşmesi lazım... Bu akşam İsviçre ile gruptaki son maçına çıkacak olan ay-yıldızlı ekibin rakibini mağlup etmesi şart. A Milli Takım'ın ayrıca rakibini farklı yenmesi, -5 olan averajını düzelterek gruptan çıkma şansını artıracak.

Öte yandan Millilerin gruptan çıkması için yalnızca kazanması yetmiyor. Bunun için bazı ihtimallerin de gerçekleşmesi gerekecek. Türkiye, İsviçre'yi yendiği takdirde diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarını da takip edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milli Takım'ın İsviçre'yi mağlup etmesi ve aşağıda yer alan durumlardan en az ikisinin gerçek olması halinde ay yıldızlılar son 16 turuna kalabilecek.

-Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi

-Ukrayna-Avusturya maçında kazanan tarafın farklı galip gelmesi

-Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi

-İspanya'nın farklı kazanması veya mağlup olması ve Polonya'nın kazanamaması

-Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi ve Macaristan'ın kazanamaması

GRUPLARDAKİ EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİYOR?

6 gruptaki bir üst tura yükselecek en iyi 4 grup üçüncüsü öncelikle puan farkına bakarak belirleniyor. Puanlar eşitse, gol averajına bakılıyor. Gol averajı eşitse, bu durumda atılan gol sayısına bakılıyor ve fazla atan takım son 16'ya yükseliyor. Öte yandan tüm bu parametrelerin aynı olması durumunda ise takımların fair-play puanına bakılacak.